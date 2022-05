Legende: Steht vor dem grössten Triumph seiner Karriere Der Chilene Mito Pereira Reuters/Orlando Ramirez/USA Today Sports

Golf: Ein «Nobody» drei Schläge voraus

Der Chilene Guillermo «Mito» Pereira führt die PGA Championship in Tulsa (Oklahoma) vor dem Schlusstag an. Die Nummer 100 der Welt weist drei Schläge Vorsprung auf das Duo Matthew Fitzpatrick (ENG) und Will Zalatoris (USA) auf. Der 27-Jährige wäre erst der 7. Golfer, der ohne Sieg auf der PGA-Tour gleich ein Major gewinnt. Derweil zog sich Tiger Woods nach einer Katastrophen-Runde vom Turnier zurück. Der Altmeister egalisierte mit 9 über Par (darunter einem Triple-Bogey am 6. Loch) seine schlechteste Runde an einem Grand-Slam-Turnier.

«Is it in the f***ing water?» Aus Sport-Clip vom 22.05.2022.

Basketball: Celtics bezahlen für Fehlstart

Die Miami Heat sind in der NBA-Halbfinalserie wieder in Führung gegangen. Das Team aus Florida gewann Spiel 3 bei den Boston Celtics mit 109:103. Die Heat führten nach dem 1. Viertel schon 39:18 und retteten die Reserve ins Ziel. Bam Adebayo warf 31 Punkte.

Eishockey: Colorado legt wieder vor

Die Colorado Avalanche haben Spiel 3 des NHL-Viertelfinals bei den St. Louis Blues mit 5:2 gewonnen und liegen mit 2:1 Siegen in Front. Die Entscheidung fiel erst in den letzten 128 Sekunden, als Gabriel Landeskog und Artturi Lehkonen erhöhten.