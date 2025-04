Die letzten Zweifel sind beseitigt: Die Olympischen Winterspiele 2030 finden in Nizza und den französischen Alpen statt.

Olympischen Spielen 2030 in Frankreich steht nichts mehr im Weg

Legende: Hat den Gastgebervertrag für die Winterspiele 2030 unterzeichnet Thomas Bach. Keystone/Laurent Gillieron

Die Tinte ist trocken: Nizza und die französischen Alpen tragen die Olympischen Winterspiele 2030 aus. Nachdem die Spiele im letzten Juli nur unter Auflagen vergeben worden waren, haben der französische Premierminister François Bayrou sowie die Präsidenten der beteiligten Regionen dem Internationalen Olympischen Komitee nun alle geforderten finanziellen Garantien geliefert.

IOC-Präsident Thomas Bach und der Vorsitzende der Finanzkommission, Ser Miang Ng, unterzeichneten den Gastgebervertrag direkt im Anschluss an die Exekutivsitzung am Mittwoch, erklärte IOC-Exekutivdirektor Christophe Dubi: «Wir sind damit äusserst zufrieden. Der Vertrag sollte in dieser Phase unterzeichnet werden. Es wurden eine Reihe von Bedingungen besprochen, diese wurden nun erfüllt.»

Staat stockt Budget auf

Das Garantieschreiben sieht laut der Nachrichtenagentur AFP einen staatlichen Beitrag in Höhe von 362 Millionen Euro vor, welcher das Budget des Organisationskomitees, das bei über zwei Milliarden Euro erwartet wird, aufstocken soll.