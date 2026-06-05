Verpatzter Start in die European League im Volleyball für die Schweiz: Sowohl die Frauen als auch die Männer verlieren.

Legende: Lieferten sich mit Finnland ein ausgeglichenes Duell Die Schweizer Volleyballerinnen. Keystone/Ennio Leanza

Die Schweizer Volleyballerinnen mussten zum Auftakt der European League als Verliererinnen vom Platz. Das Team von Trainerin Lauren Bertolacci unterlag Gastgeber Finnland in Nokia nach zähem Ringen mit 2:3 Sätzen (25:20, 24:26, 19:25, 25:23, 16:18).

Die Entscheidung fiel nach 2:15 Stunden im Tiebreak, welches die Schweizerinnen trotz mehrerer Matchbälle noch verloren. Zuvor hatten die Gäste, die in den sechs Partien im Juni ohne die beiden Leistungsträgerinnen Maja Storck und Laura Dervisaj-Künzler auskommen müssen, einen 1:2-Satzrückstand noch ausgleichen können. Schon am Samstag bietet sich im Duell mit Albanien die Chance zur Korrektur.

Spanien zu stark für Männer-Nati

Auch für die Männer-Nati begann die European League mit einer Niederlage. Die Schweizer zogen in Spanien gegen den Gastgeber trotz Satzführung noch mit 1:3 (25:19, 25:27, 24:26, 22:25) den Kürzeren. Am Samstag steht für die Schweiz das Duell mit Bosnien-Herzegowina an.

Über die European League werden jeweils vier Startplätze für die EM-Endrunde 2028 vergeben.