Die Schweizer Volleyballerinnen geben sich in der European League keine Blösse und schlagen Georgien ohne Satzverlust 25:15, 25:16, 25:12.

Auch die Männer gewinnen ihr Spiel in der Pilatus-Halle in Kriens gegen Luxemburg, haben beim 25:22, 25:20, 25:20 aber mehr zu beissen als die Frauen.

Für beide ist es der 2. Sieg im 3. Spiel der laufenden European-League-Kampagne.

Zu Beginn der ersten beiden Sätze konnten die zuvor in 5 Spielen sieglosen Georgierinnen mit den Schweizer Volleyballerinnen noch mithalten. Ansonsten wurde dem Publikum in der jüngst eröffneten Pilatus-Halle in Kriens wenig Spannung geboten. Dafür konnten sich die Schweizer Fans über einen 3:0-Sieg in der European League freuen. Es war der zweite Sieg der Schweizerinnen im dritten Spiel der laufenden Kampagne.

In den ersten Satz waren die Aussenseiterinnen besser gestartet und bis zu 7:6 in Führung gelegen. Danach drehten die Schweizerinnen den Satz, und gewannen von den nächsten 11 Punkten deren 9. Im 2. Satz war es bis zum 11:11 spannend, ehe die Gastgeberinnen den Durchgang in die gewünschten Bahnen lenkten. Danach liessen die Schweizerinnen nichts mehr anbrennen und tüteten den Sieg mit einem 25:12 im 3. Umgang ein.

Auch Männer ohne Satzverlust

Mehr Gegenwehr als die Frauen erfuhren die Schweizer Volleyballer in ihrem 3. Spiel der European League gegen Luxemburg. Doch auch ihnen reichten 3 Sätze, um das Spiel mit 25:22, 25:20, 25:20 für sich zu entscheiden.

Im 1. Satz waren die Gäste noch mit 21:20 in Führung gelegen, gewannen aber im Rest des Umgangs noch lediglich einen Punkt. Auch der 2. Satz war lange umkämpft, erst spät konnten sich die Schweizer etwas absetzen. Nach dem 17:17 im 3. Umgang gewannen die Schweizer 4 Punkte in Serie und sorgten damit für die Vorentscheidung in diesem Satz. Nach einem Aufschlagfehler verwerteten die Schweizer den 2. Matchball zum 2. Sieg im 3. Spiel der European League.

So geht es weiter

Schon am Sonntag stehen die nächsten Spiele an, erneut in Kriens. Um 15:00 Uhr spielen die Frauen gegen Österreich, um 18:30 Uhr folgt die Partie der Männer gegen Ungarn. Beide Duelle können Sie bei SRF verfolgen.

Die Spiele zum Nachschauen