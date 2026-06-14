Die Schweizer Volleyballerinnen feiern im Rahmen der European League den dritten Sieg im vierten Spiel.

In Kriens erkämpft sich die Frauen-Nati einen 3:2-Sieg (25:21, 25:18, 22:25, 19:25, 15:10).

Die Männer bekunden später am Abend gegen Ungarn keine Mühe und setzen sich mit 3:0 durch (25:16, 25:21, 25:21).

Die Schweizer Volleyballerinnen haben in Kriens einen gelungenen Heim-Auftritt mit zwei Siegen hingelegt. Nach dem souveränen Erfolg gegen Georgien am Freitag musste sich das Team von Lauren Bertolacci den Sieg im Nachbarschaftsduell mit Österreich allerdings hart erkämpfen.

Nach einer komfortablen 2:0-Satzführung drehten die Österreicherinnen auf. Die Schweizerinnen spielten nicht schlecht, konnten aber nicht mehr ganz so viel Druck beim Service ausüben wie noch in den ersten beiden Sätzen. Österreich erzwang einen entscheidenden fünften Durchgang. In diesem drehte das Momentum noch einmal. Drei Punkte in Folge vom 12:10 zum 15:10 brachten der Schweiz den verdienten Sieg.

Männer geben sich keine Blösse

Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel in Kriens konnten die Schweizer Männer einfahren. Gegen Ungarn liefen sie zur Hochform auf und setzten sich diskussionslos mit 25:16, 25:21 und 25:21 durch. Wie schon am Freitag gegen Luxemburg blieben sie ohne Satzverlust.

Damit weisen beide Schweizer Teams nach zwei Dritteln des Pensums eine positive Bilanz von 3:1 Siegen aus. Das reicht jedoch noch nicht, um in der jeweiligen Gesamtrangliste, mit 24 Teilnehmern bei den Frauen und 27 bei den Männern, die Top 4 zu erreichen. Die ersten vier qualifizieren sich nicht nur für die Halbfinals, sondern sichern sich auch das Ticket für die EM 2028.

So geht es weiter

Die Nationalteams sind bereits am kommenden Wochenende wieder gefordert. Die Frauen reisen für die abschliessenden zwei Spiele nach Nordmazedonien. Gegner sind Aserbaidschan am Samstag und Israel am Sonntag. Die Männer gastieren in Norwegen, wo es gegen Lettland (Samstag) und dann gegen den Gastgeber (Sonntag) geht.