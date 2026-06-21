Legende: 13 Punkte in 3 Sätzen Julie Lengweiler. (Archiv) Keystone/ENNIO LEANZA

Nachdem sich die Schweizer Männer am Samstag gegen Lettland noch schwer getan hatten und über die volle Distanz von 5 Sätzen gehen mussten, blieben sie am Sonntag in Volda gegen das Heimteam Norwegen souverän und gewannen 25:20, 25:23, 25:20.

Dennoch verpassten die Schweizer den Halbfinal der European League und damit die direkte EM-Qualifikation. Nur die Top 4 der 27 teilnehmenden Nationen sicherten sich vorzeitig das Ticket für die EM 2028. Mt 14 Punkten reichte es für die Schweiz nicht auf einen dieser Plätze.

Auch Frauen mit Sieg zum Abschluss

Bei den Frauen war derweil bereits seit Samstag klar, dass das Team die Top 4 verpassen würden. Aber auch die Volleyballerinnen schlossen die European League mit einem Erfolg ab. Wie tags zuvor gelang den Spielerinnen ein 3:0-Sieg, Gegner war am Sonntag Israel. 25:15, 25:21, 25:17 setzten sich die Schweizerinnen durch. Julie Lengweiler war mit 13 Punkten die beste Angreiferin.