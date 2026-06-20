Legende: Hart erkämpfter Sieg Die Schweizer ringen Lettland in 5 Sätzen nieder. Keystone/Urs Flüeler

Die Schweizer Volleyball-Nationalteams bleiben in der European League auf Erfolgskurs. Sowohl die Männer als auch die Frauen stehen nun bei vier Siegen und einer Niederlage. Die Männer setzten sich im norwegischen Volda gegen Lettland mit 3:2 Sätzen durch. Dieser Sieg hat allerdings einen Makel, denn er bringt nur zwei statt drei Zähler ein. Dies könnte am Schluss entscheidend sein.

Bloss die Top 4 unter 27 Nationen sichern sich vorzeitig ein Ticket für die EM 2028. Nach dem verlorenen Startsatz, der mit 0:5 begann, schienen die Schweizer die Letten in den Griff zu bekommen. Doch die Balten erzwangen im vierten Umgang einen Entscheidungssatz, welchen die Schweizer dann dank 4 Punkten in Folge zum Abschluss mit 15:12 für sich entscheiden konnten.

Abgerechnet wird am Sonntag nach dem Spiel gegen den Gastgeber Norwegen, der bislang alle fünf Partien verlor. Die Schweiz müsste aber sehr viel Glück in Anspruch nehmen, damit die 14 Punkte für die Top 4 reichen.

Schweizerinnen bereits ohne Chance auf Top 4

Womöglich noch knapper, dafür mit Bestimmtheit, werden die Schweizer Frauen scheitern. Dies obwohl sie am Samstag in Nordmazedonien gegen Aserbaidschan 3:0 gewannen und am Sonntag gegen Israel ebenfalls keine Probleme bekunden dürften. Die 15 Zähler für fünf Siege und eine Niederlage werden maximal für Platz 5 reichen. Auch bei den Frauen erhalten nur die Top 4 der 24 Nationen vorzeitig das EM-Ticket 2028.