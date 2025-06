Legende: «Ciao Italia» Nach 3 Jahren bricht Maja Storck ihre Zelte in Italien ab. Imago/ABACAPRESS

Nach 3 Jahren in der italienischen Serie A1 setzt Diagonalangreiferin Maja Storck ihre Karriere in Polen fort. Die 26-jährige Baselbieterin wechselt auf die kommende Saison hin zum polnischen Topteam Budowlani Lodz. Dieser Wechsel hat für die Schweizer Nationalspielerin eine spezielle Bedeutung, stammt doch ihre Mutter aus Polen.

Mit Budowlani Lodz will Storck nicht nur in der Meisterschaft durchstarten, sondern wird mit ihrem Team auch in der Champions League antreten. Budowlani Lodz hat die vergangene Saison in der Meisterschaft auf Rang 3 beendet und in der Champions League Platz 5 erreicht.

Seit 2022 in Italien

«Ich bin dankbar für die Zeit in Italien und freue mich jetzt sehr auf das nächste Kapitel in Polen. Budowlani Lodz ist ein ambitionierter Klub mit spannenden Zielen – besonders die Teilnahme an der Champions League reizt mich sehr. Dass ich in einem Land spielen darf, das für mich ein Stück Heimat bedeutet, macht es für mich umso besonderer», sagt Storck, die seit 2022 für 4 verschiedene Klubs in Italien spielte (zuletzt Volley Talmassons).