Legende: Nächste EM-Medaille für Michelle Heimberg. Keystone/EPA/FRANCK ROBICHON

Nach der Bronzemedaille vom 1-m-Brett am vergangenen Freitag hat Michelle Heimberg bei der EM in Antalya am Dienstag nachgelegt. Von 3 Metern überzeugte die Aargauerin zuerst am Morgen in der Qualifikation, in welcher sie den Bestwert aufstellte. Am Nachmittag legte sie dann nach einem soliden Start einen Steigerungslauf hin und sprang letztlich zur Goldmedaille.

Nach zwei von fünf Sprüngen lag die 24-Jährige auf dem 3. Zwischenrang. Nach dem dritten Sprung kletterte sie auf Platz 2, nach dem vierten Durchgang übernahm sie die Führung. Diese liess sie sich nicht mehr nehmen. Mit insgesamt 335,1 Punkten gewann Heimberg Gold. Die Armenierin Aleksandra Bibikina holte Silber, die Deutsche Lena Corona Hentschel Bronze.

Zweites EM-Gold

Für Heimberg, die 2023 zu Europas Wasserspringerin des Jahres gekürt worden war, ist es nach EM-Gold vom 1-m-Brett 2023 die zweite Goldmedaille an Europameisterschaften. Dazu kommen sechs weitere Medaillen an europäischen Titelkämpfen.