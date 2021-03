Legende: No-Look-Pass Denvers Nikola Jokic (r.) trickst Clint Capela aus. Keystone

Basketball: Atlanta wieder bezwungen

Atlanta hat in der NBA nach zuvor 8 Erfolgen in Serie die 3. Niederlage in den letzten 4 Partien erlitten. Die Hawks unterlagen bei den Denver Nuggets 102:126. Clint Capela, der sich 10 Punkte und 8 Rebounds gutschreiben liess, beendete das Spiel mit einer Minus-22-Bilanz. Vor allem in der Rebound-Wertung (31:49) liess sich Atlanta den Schneid von Nikola Jokic und Co. klar abkaufen. Mit Rang 6 in der Eastern Conference liegen die Hawks dennoch nach wie vor auf einem Playoff-Rang. Eine erfolgreiche Nacht erlebten auch die Los Angeles Lakers. Einerseits bezwangen sie Orlando 96:93, andererseits wurde der Transfer des zweifachen «All-Stars» Andre Drummond von den Cleveland Cavaliers bekannt.