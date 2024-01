Legende: Traf in Kairo ins Schwarze Emily Jäggi (Archiv-Bild). IMAGO / Köbi Schenkel

Schiessen: Perfekter Einstand für Jäggi

Den Schweizer Sportschützinnen ist zum Abschluss des Weltcups in Kairo ein Glanzresultat gelungen. In der Königsdisziplin der Gewehrschützen, dem Dreistellungsmatch auf 50 m, schaffen sie es gleich zu zweit aufs Podest. Für einmal war aber nicht Olympiasiegerin Nina Christen (8.) für das Schweizer Topresultat besorgt. Die Geschichte des Tages schrieb die erst 15-jährige Emely Jäggi, die bei ihrem Weltcup-Debüt als Dritte sogleich den Sprung aufs Podest schaffte. Nebenbei realisierte ihre 10 Jahre ältere Teamkollegin Chiara Leone mit dem 2. Rang ihre erste Top-3-Platzierung in einem Einzel-Wettbewerb im Weltcup. Übertrumpft wurden die beiden Schweizerinnen im Wettkampf über je drei Serien liegend, kniend und stehend einzig von der Britin Seonaid McIntosh.