Legende: Weltrekord in der Heimat Summer McIntosh. Imago/Colorsport

Schwimmen: McIntosh setzt neue Crawl-Bestmarke

Die 16-jährige Summer McIntosh brach in Toronto den Weltrekord über 400 m Crawl. Die Kanadierin schlug nach 3:56,08 Minuten an und unterbot die bisherige Bestmarke um 32 Hundertstel. McIntosh gilt als Schwimm-Wunderkind. Vergangenen Sommer gewann sie an den Weltmeisterschaften in Budapest die Goldmedaillen über 200 m Delfin und 400 m Lagen. Als 14-Jährige nahm sie bereits an den Olympischen Spielen in Tokio teil und erreichte dort über 400 m Crawl Platz 4.