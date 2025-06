Legende: Kommt mit ihrem Team nicht auf Touren Point Guard Viktoria Ranisavljevic (Archiv-Bild). Keystone/Alessandro della Valle

Basketball: Schweizerinnen bleiben im Tief

Viertes Spiel und vierte (hohe) Niederlage: Die Schweizer Basketball-Nati der Frauen kommt in der EM-Vorbereitungskampagne nicht auf Touren. Einen Tag nach der Niederlage gegen Spanien verloren die Schweizerinnen in Viana do Castelo mit 63:97 gegen Portugal. Als nächstes steht für das Team von François Gomez ab Mittwoch die erstmalige Teilnahme an einer Basketball-EM seit 69 Jahren an. Zum Auftakt trifft die Schweiz auf Gastgeber Griechenland.