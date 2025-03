Legende: Fribourg Olympic bietet PAOK Paroli Arnaud Cotture lässt sich nicht aufhalten. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Basketball: Freiburg verpasst Hinspiel-Sieg gegen PAOK knapp

Fribourg Olympic hat im Viertelfinal-Hinspiel des Europe Cups gegen PAOK Thessaloniki an der Sensation geschnuppert. Bis 3,8 Sekunden vor Schluss führte der Schweizer Vertreter mit 62:61, ehe die Gäste aus Griechenland nach einem ungeschickten Foul von Anthony Williams doch noch zum Ausgleich kamen. Die Freiburger gestalteten das Duell mit dem Tabellen-Sechsten aus Griechenland äusserst ausgeglichen, zur Pause stand es 21:20 zugunsten der Freiburger. Keines der beiden Teams konnte sich einen grösseren Vorsprung herausspielen. Das Rückspiel in Thessaloniki findet in einer Woche statt. Fribourg Olympic steht erst zum 2. Mal in seiner Geschichte in einem europäischen Viertelfinal.

Unihockey: Conrad beendet nach den Playoffs seine Karriere

Ende Saison ist Schluss: Nach den Unihockey-Playoffs mit dem HC Rychenberg Winterthur wird Nils Conrad seine langjährige Karriere beenden. «Nach einer sehr anstrengenden Saison mit vielen Verletzungen habe ich in den letzten Monaten gemerkt, dass ich nicht mehr die Energie habe, auf diesem Level eine weitere Saison zu bestreiten», schrieb der 31-Jährige in einem Instagram-Post. Conrad bestritt 63 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft und gewann 2018 WM-Bronze. Ende Februar jubelte er nach 10 Jahren beim HCR über den langersehnten Titel. Rychenberg holte nach 29 trophäenlosen Jahren den Cup.