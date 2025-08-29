Orientierungslauf: Aebersold Dritte

Simona Aebersold hat an der Sprint-EM in der belgischen Kleinstadt Geel im K.o.-Sprint Bronze geholt. Die Langdistanz-Weltmeisterin musste sich im Final der besten 6 einzig Cécile Calandry (FRA) und Pia Young Vik (NOR) geschlagen geben. Natalia Gemperle belegte nach einem Sturz im Finish den 5. Rang. Bei den Männern wurde Timo Suter beim schwedischen Doppelsieg durch August Mollen und Jonatan Gustafsson 5.

Beachvolleyball: Vergé-Dépré-Schwestern top

Die Schweizer Meisterschaften im Beachvolleyball in Bern endeten mit Favoritensiegen der Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré sowie des Männerduos Florian Breer/Luc Flückiger. Für Anouk Vergé-Dépré ist es der 5. Schweizer Meistertitel und der erste mit ihrer Schwester Zoé. Im Final auf dem Bundesplatz setzten sich die Vergé-Dépré-Schwestern gegen die als Nummer 3 gesetzten Menia Bentele/Annique Niederhauser in 2 Sätzen durch. Bei den Männern holte der Basler Florian Breer seinen 3. Meistertitel in Folge, den ersten an der Seite von Luc Flückiger. Das topgesetzte Duo gewann den Final gegen Filip Habr/Nathan Brach nach knapp verlorenem Startsatz 15:12 im Tiebreak.