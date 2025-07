Per E-Mail teilen

Legende: Setzt eine neue Marke Maël Allegrini. Keystone/Patrick B. Kraemer

Schwimmen: Schweizer Rekord für Allegrini

Maël Allegrini hat an den World University Games in Berlin mit 27,62 Sekunden einen Schweizer Rekord über 50 m Brust aufgestellt. Der Waadtländer verbesserte die vorherige Bestmarke um eine Hundertstelsekunde. Allegrini erreichte den Bestwert im Vorlauf. Dank Rang 7 in der Gesamtrangliste qualifizierte er sich für die Halbfinals vom Montagabend. Bisheriger Rekordhalter war seit Dezember vorletzten Jahres der Berner Reef Levet.