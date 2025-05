Legende: Titelverteidiger Neuseeland Muss erneut nach Europa reisen. Keystone/EPA/Siu Wu

Segeln: America's Cup erneut in Europa

Die nächste Ausgabe des America's Cup wird 2027 in Neapel stattfinden, wie die Organisation und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni am Donnerstag bekanntgaben. «Ich bin stolz darauf, ankündigen zu können, dass der America's Cup zum ersten Mal in seiner Geschichte in Italien ausgetragen wird», sagte Meloni in einer Pressemitteilung. Die Ausgabe 2024 in Barcelona wurde vom Team Neuseeland gewonnen, das aber erneut nicht zuhause zur Titelverteidigung antreten wird. Das Schweizer Team Alinghi wird 2027 nicht mit dabei sein.