Volleyball: Amriswil schafft den Ausgleich

Die Best-of-5-Serie im Playoff-Final der Volleyballer hat sich auf eine Best-of-3-Serie reduziert. Amriswil gelang in Spiel 2 gegen Schönenwerd vor heimischem Publikum der 1:1-Ausgleich. Die Thurgauer gewannen überraschend deutlich in drei Sätzen 25:19, 25:13 und 25:23. Der amtierende Meister aus Schönenwerd erhält bereits in zwei Tagen im nächsten Heimspiel die Gelegenheit auf Wiedergutmachung. Wer sich die ersten Meister-Matchbälle erspielt, sehen Sie am Samstag ab 17:50 Uhr live bei SRF.

Handball: Zürcher schlagen zu Hause zurück

Auch das 2. Spiel der Halbfinal-Begegnung zwischen GC Amicitia und dem HC Kriens-Luzern gestaltete sich äusserst ausgeglichen – und erneut siegte das Heimteam: Die Zürcher retteten einen 31:29-Sieg über die Ziellinie und glichen in der Playoffserie (Best-of-5) zum 1:1 aus. Das erste Spiel in der Innerschweiz war mit 29:26 an die Krienser gegangen. Die Zürcher zogen vor Heimpublikum vom 3:3 auf 7:3 davon und liessen den Gegner in der Folge nur noch kurz vor Schluss einmal auf ein Tor herankommen. Auch in der anderen Halbfinal-Serie sind die Spiesse wieder gleich lang: Pfadi Winterthur gewann gegen die Kadetten Schaffhausen zu Hause 34:25. Spiel 3 in diesem Duell sehen Sie am Sonntag ab 15:50 Uhr im SRF-Livestream.