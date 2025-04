Volleyball: Amriswil gewinnt in 3 Sätzen

Im Playoff-Final der Männer hat Quali-Sieger Amriswil Spiel 1 gegen den Quali-Zweiten aus Schönenwerd mit 27:25, 26:24, 25:17 gewonnen. Im engen Startsatz verwerteten die Thurgauer ihren 3. Satzball. Ebenso umkämpft war der 2. Umgang, in dem Titelverteidiger Schönenwerd einen Satzball ausliess. Selbst im letztlich klaren 3. Durchgang war Schönenwerd bis zum 10:10 ebenbürtig. Danach zog Amriswil jedoch unwiderstehlich davon. Die beiden Teams stehen sich zum 3. Mal in Folge im Playoff-Final gegenüber. In den letzten beiden Jahren setzten sich jeweils die Solothurner in einer «Belle» durch.

Beachvolleyball: Vergé-Dépré-Schwestern mit nächstem Sieg

Das neu formierte Beachvolleyball-Duo Anouk und Zoé Vergé-Dépré steht beim Elite16-Turnier in Saquarema (BRA) im Achtelfinal. Die Schweizerinnen besiegten Monika Pailikiene/Aine Raupelyte aus Litauen zum Auftakt der K.o.-Phase mit 21:10, 18:21, 16:14. «Team Zouk», wie sich das Geschwister-Duo nennt, trifft in der Nacht auf Samstag im Achtelfinal auf das noch unbesiegte amerikanische Duo Kristen Nuss/Taryn Brasher.