Legende: Flog in Uster beinahe über das Wasser Louis Droupy. IMAGO / ZUMA Press Wire

Schwimmen: Droupy so schnell wie noch nie

Louis Droupy hat am letzten Tag der Kurzbahn-SM in Sursee für den 2. Schweizer Rekord an den Titelkämpfen gesorgt. Der Brustspezialist aus der Romandie holte sich über 100 m Brust in 58,27 s seinen zweiten Sieg an den diesjährigen nationalen Meisterschaften, nachdem er schon über die 200 m triumphiert hatte. Droupy unterbot die bisherige Rekordzeit von Yannick Käser um 34 Hundertstel und knackte damit auch die Limite für die Kurzbahn-WM, die vom 10. bis 15. Dezember in Budapest stattfinden wird. Den 1. nationalen Rekord hatte Noè Ponti am Samstag über 50 m Freistil aufgestellt.