Legende: Das neuste Mitglied der LIV Tour Jon Rahm. imago images/zuma wire

Golf: Rahm folgt den Lockrufen aus Saudi-Arabien

Der Spanier Jon Rahm hat 24 Tage vor Ablauf der Verhandlungsfrist zwischen der PGA und der LIV Tour die Seiten gewechselt und wird zukünftig aus Saudi-Arabien bezahlt. Dies gab der diesjährige Masters-Sieger in einem kurzen Instagram-Post bekannt. Verschiedene Medien beziffern den Wert des Dreijahresvertrags auf 300 bis 600 Millionen US-Dollar. Die LIV Tour hat in den vergangenen Monaten für enorme Unruhe gesorgt und Spieler mit garantierten Millionen-Gagen zum Wechsel bewegt. Vor Rahm hatten unter anderem der fünffache Majors-Sieger Brooks Koepka, US-Open- und Masters-Champion Dustin Johnson und Bryson DeChambeau (US Open 2020) die Seiten gewechselt. Der erste ganz grosse Name war Phil Mickelson.