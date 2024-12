Legende: Abgebrochen Die Track-Champions-League im Londoner The Lee Valley VeloPark. imago images/UK Sports Pics Ltd/Phil Hutchinson

Bahnrad: Fahrerinnen stürzen in Zuschauerränge

Ein Unfall mit der deutschen Alessa-Catriona Pröpster und der Britin Katy Marchant hat zum Abbruch der Bahnrad-Champions-League in London geführt. Die beiden Sportlerinnen stürzten am Samstagabend im Keirin in voller Fahrt über die Bande in die Zuschauerränge. Neben den zwei Fahrerinnen mussten insgesamt vier Zuschauer medizinisch behandelt werden. Marchant wurde ins Spital gebracht, wo Brüche an Elle und Speiche im rechten Unterarm diagnostiziert wurden. Ausserdem renkte sie sich zwei Finger bei dem Sturz aus.

Schach: Der Weltmeister wankt

Titelverteidiger Ding Liren droht bei der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur entthront zu werden. Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien entschied die 11. Partie gegen den Chinesen für sich und ging dadurch mit 6:5 in Führung. Seinem Gegner war unter Zeitdruck ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Zuvor hatte es eine Serie von Unentschieden gegeben – auch im 10. Duell am Samstag. Angesetzt sind zunächst insgesamt noch weitere drei Partien.