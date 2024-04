Legende: Starten auch in Paris Aline Seitz (links mit Schweizer Trikot) und Michelle Andres. imago images/SW Pix

Rad: Bahnfahrerinnen an Olympia

Sowohl im Omnium (Wettkampf mit mehreren Teildisziplinen) als auch im Madison (Zweierteamfahren) sind die Schweizer Bahnfahrerinnen an den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten. Aline Seitz und Michelle Andres qualifizierten sich im Madison, die beiden mit Léna Mattraux und Cybèle Schneider für das Omnium. Es ist das erste Mal seit 2008, dass die Schweizer Bahnradfahrerinnen an Olympischen Spielen dabei sind.

Basketball: Elfic Fribourg erhöht im Final

Die Basketballerinnen von Elfic Fribourg trennt nach dem 82:56 gegen Nyon noch ein Sieg vom Meistertitel. Die Freiburgerinnen durften wie schon beim ersten Spiel dieser Best-of-5-Finalserie auch am Mittwochabend zu Hause antreten. Am Sonntag um 16:00 Uhr (live bei SRF im Stream) steht Spiel 3 in Nyon an, ein allfälliges Spiel 4 würde auch am Genfersee über die Bühne gehen. Qualifikationssieger Elfic Fribourg ist nach wie vor ungeschlagen in den Playoffs.

01:00 Video Archiv: Elfic Fribourg verteidigt den Meistertitel Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Turnen: Schmid mit Karriereende

Die Kunstturnerin Livia Schmid erklärte per Communiqué ihren Rücktritt vom Spitzensport. Die 23-Jährige gehörte seit 2017 dem Nationalkader an. Wegen zahlreichen Verletzungen blieb es der Aargauerin aber verwehrt, an internationalen Grossanlässen teilzunehmen.