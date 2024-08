Legende: Fliegt förmlich über die Bahn Valère Thiébaud. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Rad Bahn: Neue Bestmarke von Thiébaud

Der Bahnspezialist Valère Thiébaud hat auf dem 250 m langen Holzoval in Grenchen einen Schweizer Stundenrekord aufgestellt. Der 25-jährige Neuenburger spulte 53,451 km ab und verbesserte die Bestmarke von Claudio Imhof aus dem Jahr 2020 um satte 1,335 km. Zum Stundenweltrekord von Filippo Ganna (ITA) fehlten Thiébaud 3,341 km.

Squash: Steinmann im EM-Final

Dimitri Steinmann erreichte zum ersten Mal an einer Squash-EM den Final. Der 27-jährige Zürcher, vor einem Jahr EM-Dritter, setzte sich im spanischen Cuenca im Halbfinal gegen den schlechter gesetzten Einheimischen Iker Pajares mit 3:0 durch und ist damit weiterhin ohne Satzverlust an diesem Turnier.

Faustball: Schweizer spielen um Bronze

Die Schweizer Faustballer verpassten an der Heim-EM in Frauenfeld den Final. Nach einem souveränen 3:0 im Viertelfinal gegen Tschechien musste sich das Team von Trainer Adrian Schär im Halbfinal abermals Österreich geschlagen geben. Das 1:4 war bereits die 3. Halbfinalniederlage in Folge an einem Grossanlass gegen den Nachbarn. Im Spiel um Platz 3 treffen die Schweizer am Samstagnachmittag auf Dänemark.