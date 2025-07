Legende: Wird in La Thuile Fünfte Camille Balanche (Archivbild). KEYSTONE/Maxime Schmid

Mountainbike: Balanche in La Thuile neben dem Podest

Camille Balanche wartet weiterhin auf ihren 1. Podestplatz in der Downhill-Weltcup-Saison 2025. Die Neuenburgerin belegte am Sonntag in La Thuile (ITA) beim fünften von zehn Saisonrennen den 5. Platz. In der Gesamtwertung, die die Österreicherin Valentina Höll anführt, liegt sie auf Rang 4.

Triathlon: Siffert in Roth auf Rang 3

Alanis Siffert hat beim Klassiker im deutschen Roth das Podest erreicht. Hinter der einheimischen Weltmeisterin Laura Philipp und Grace Thek aus Australien wurde die Schweizerin Dritte. Siffert wechselte als klar Führende vom 3,8 km langen Schwimmen aufs Rad (180 km). Nach gut fünf Stunden Wettkampfzeit wurde die Schweizerin von Philipp überholt. Im Laufen (42,2 km) fiel Siffert zwischenzeitlich hinter die Podestränge, kämpfte sich am Schluss aber auf Rang 3 zurück.

Basketball: Schweizer U19 an WM Achte

Die Schweiz hat die U19-WM in Lausanne auf dem 8. Platz beendet. Das Junioren-Nationalteam unterlag im letzten Platzierungsspiel Israel 68:79. Der sensationelle Achtelfinalsieg gegen Frankreich (86:79 n.V.) wird als der Schweizer Moment des Turniers in Erinnerung bleiben.