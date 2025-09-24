Legende: Der Viertelfinal war schon nach dem 1. Inning ausser Reichweite Die Schweizer Baseballer scheitern an Israel. Imago/NurPhoto

Baseball: Schweiz scheitert an Israel

Der Traum vom Viertelfinal-Einzug an der EM in Italien und den Niederlanden ist für die Schweizer Baseballer jäh geplatzt. Die Equipe von Nationaltrainer Martin Almstetter verlor in Rotterdam gegen das favorisierte Israel gleich mit 1:9. Die Schweizer – allen voran Starting Pitcher Dominic Scheffler – erwischten einen absoluten Horrorstart. Scheffler kam überhaupt nicht auf Touren und brachte kaum einen Wurf in die Zielzone. So durften gleich 3 Israeli nach jeweils 4 Foul-Bällen zur 1. Base spazieren. Zudem traf Scheffler zweimal mit einem seiner Pitches einen Schlagmann – auch diese durften zur 1. Base. Coach Almstetter hatte genug gesehen und ersetzte Scheffler schon früh im 1. Inning durch James William Sanders. Gleichwohl hiess es nach dem 1. Inning 0:6, womit die Vorentscheidung gefallen war.