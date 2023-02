Legende: Kroatiens Borna Kapusta verteidigt den Ball gegen den Schweizer Selim Moise Fofana. Keystone/Peter Schneider

Basketball: Schweiz unterliegt Kroatien

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft hat in der Vorqualifikation zur EM-Endrunde 2025 auch das Rückspiel gegen Kroatien verloren. Das Team von Nati-Trainer Ilias Papatheodorou unterlag der Weltnummer 23 in Freiburg mit 56:64, nachdem man bis Mitte des vierten Viertels geführt hatte. Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel (53:84) nutzten die Schweizer vor heimischem Publikum die Abwesenheit von 9 kroatischen Stammspielern, brachten den Vorsprung gegen die deutlich routinierteren Kroaten aber nicht über die Zeit. Vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Polen am Sonntag (ab 16:50 Uhr im Livestream) hat die Nati damit keine Chance mehr auf den Gruppensieg. Im Sommer bekommt sie an einem weiteren Vorqualifikationsturnier die Chance, sich einen Platz in der EM-Qualifikation zu sichern.