Legende: Will mit seinem Team an die EM Trainer Ilias Papatheodorou (links). Keystone/Peter Klaunzer

Basketball: Nati gegen Dänemark und den Kosovo

Die Basketball-Nati kennt die Gegner in der 3. Runde der Vorqualifikation für die EM 2025. Die Spieler von Trainer Ilias Papatheodorou werden sich im Sommer mit Dänemark und dem Kosovo messen. Nur der Sieger dieser Gruppe H darf die eigentliche Qualifikation bestreiten. Die Schweiz, die auf Platz 58 der Weltrangliste steht, gilt auf dem Papier als Favorit in dieser Gruppe. Die Schweiz reist zunächst am 19. Juli in den Kosovo, bevor sie am 22. Juli Dänemark und am 29. Juli den Kosovo empfängt. Das letzte Spiel in Dänemark ist für Mittwoch, den 2. August, angesetzt. Die EM-Endrunde 2025 findet in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt.