Legende: Nach gutem Start verloren Das Schweizer Basketball-Nationalteam. srf

Basketball: Auftaktniederlage für die Schweiz

Das Schweizer Männer-Nationalteam ist mit einer Niederlage in die Vor-Qualifikation zur WM 2027 gestartet. Die Mannschaft von Coach Ilias Papatheodorou verlor auswärts gegen die Slowakei mit 60:73. Die Schweizer starteten gut in die Partie in Bratislava. Nach dem 1. Viertel lagen sie 17:13 vorne. Die Slowakei reagierte aber umgehend und verwandelte im 2. und 3. Abschnitt den Rückstand in eine 60:40-Führung, womit das Spiel entschieden war. Das Aufbäumen der Schweizer Equipe, die das letzte Viertel mit 20:13 für sich entschied, änderte daran nichts mehr. Für die Schweizer geht es bereits am Mittwoch weiter. In Freiburg haben sie gegen die Ukraine, die 3. Mannschaft in dieser Gruppe, die Möglichkeit, auf die Auftaktniederlage zu reagieren.

Basketball: Hochdotierter Dreijahresvertrag für Doncic

Luka Doncic kassiert für die Vertragsverlängerung mit den Los Angeles Lakers eine schöne Stange Geld. Die neue, für drei Jahre gültige Vereinbarung mit der NBA-Franchise aus Kalifornien bringt dem Slowenen 165 Millionen Dollar ein. Der 26-jährige Point Guard soll das Team zum ersten Meistertitel seit 2020 führen. Doncic hatte im Februar von den Dallas Mavericks nach Los Angeles gewechselt. In seinen ersten 28 Spielen im Lakers-Trikot erzielte er im Schnitt etwas mehr als 28 Punkte. In der 1. Playoff-Runde schied der 17-fache Meister allerdings aus.

Schiessen: Schweiz holt 3 weitere EM-Medaillen

Die Schweizer Schützen und Schützinnen haben an den Europameisterschaften im französischen Châteauroux am Samstag dreimal Edelmetall geholt. Im Dreistellungsmatch über 300 m stellte das Schweizer Team mit Pascal Bachmann, Gilles Vincent Dufaux und Sandro Greuter einen neuen Weltrekord auf (1770 Punkte) und holte Gold vor Deutschland und Tschechien. Im Einzel gab es Silber für Bachmann (592) hinter dem Ungarn Peter Sidi (594). Bei den Frauen verpassten die Schweizerinnen eine Medaille im Einzel. Das Team mit Marta Szabo Bouza, Anja Senti und Sarina Hitz sicherte sich hinter Europameister Norwegen die Silbermedaille.