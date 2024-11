Basketball: Schweizerinnen gewinnen in Sarajevo klar

Nach dem enttäuschenden Start mit den Niederlagen gegen Luxemburg und Montenegro hat sich das Schweizer Nationalteam der Frauen in der EM-Quali mit einer überzeugenden Leistung zurückgemeldet. In der 3. Runde resultierte in Sarajevo gegen Bosnien-Herzegowina ein 81:62-Auswärtssieg. Beste Werferin war Evita Herminjard mit 19 Punkten, Nancy Fora kam auf 7 Assists, 2 Steals und 10 Zähler. Nach diesem Erfolg dürfen sich die Schweizerinnen noch Hoffnungen machen, das Ticket für die EM 2025 in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien zu lösen. Es qualifizieren sich die 8 Gruppensieger und die besten 4 Gruppenzweiten.

Faustball: Sieg und Niederlage an der WM

Das Schweizer Faustball-Nationalteam der Frauen ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die WM in Montecarlo in Argentinien gestartet. Auf das klare 3:0 gegen Österreich folgte ein 1:3 gegen die Favoritinnen aus Deutschland, die seit 2014 viermal in Folge den Weltmeistertitel gewonnen haben. Am Freitag spielen die Schweizerinnen gegen Brasilien, das ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet ist, um den 2. Platz in der Top-Gruppe. Alle 4 Teams dieser Gruppe sind bereits für die Viertelfinals am Samstag gesetzt.