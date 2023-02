Legende: Wie schon im Hinspiel kein Durchkommen gegen die Slowakei Evita Herminjard (rechts) war im Rückspiel mit 14 Punkten die Schweizer Topskorerin. Keystone/Peter Schneider (Archiv)

Basketball: Schweizerinnen nicht an der EM

Die Schweiz hat ihr vorletztes Qualifikationsspiel für die EM der Frauen in Piestany gegen die Slowakei mit 50:78 verloren. Sie ist damit ausgeschieden und hat keine Chance mehr, sich für das Turnier 2023 in Israel und Slowenien zu qualifizieren. Nur mit zwei Siegen in den beiden abschliessenden Partien gegen die Slowakei und am Sonntag in Freiburg gegen Italien hätte sich das Schweizer Team noch Hoffnungen machen können, sich einen Platz unter den besten Gruppen-Zweiten zu sichern.

Schwimmen: WM 2025 nicht in Kasan

Die Schwimm-WM 2025 wird wegen Russlands Angriffskriegs in der Ukraine nicht in Kasan stattfinden. Wie der Weltverband World Aquatics am Donnerstag mitteilte, übernimmt Singapur die Rolle des Gastgebers. Der Stadtstaat wird somit das erste südostasiatische Land, das die Weltmeisterschaften austrägt. Ein genauer Zeitraum der Wettkämpfe im Schwimmen, Wasserspringen, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen sowie Wasserball steht noch nicht fest.