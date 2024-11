Basketball: Schweizerinnen mit wichtigem Sieg

Die Schweizerinnen setzen in der EM-Quali zur grossen Aufholjagd an. Mit einem 59:44 beim zuvor ungeschlagenen Gruppenersten Luxemburg feierten sie im 4. Spiel den 2. Sieg. 3 Tage nach dem überzeugenden Auswärtserfolg bei Bosnien-Herzegowina (81:62) sind die Schweizerinnen damit auf bestem Weg, den enttäuschenden Start mit den Niederlagen gegen Luxemburg und Montenegro vergessen zu machen. Sie dürfen sich weiter Hoffnungen machen, das Ticket für die EM-Endrunde 2025 in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien zu lösen. In den entscheidenden beiden Partien im Februar gegen Montenegro und Bosnien-Herzegowina geniessen die Schweizerinnen Heimrecht.

Reiten: CSIO St. Gallen wird herabgestuft

Der CSIO St. Gallen büsst seinen lukrativen Status ein. Die Veranstaltung in der Ostschweiz gehört im kommenden Jahr nicht mehr zu den vier Turnieren der League of Nations. Die Verantwortlichen des Internationalen Reitsport-Verbandes FEI begründen die Ausbootung mit der «Ungewissheit betreffend die zukünftigen Pläne für die Arena». Anstelle von St. Gallen gehört neben Abu Dhabi, Ocala (Florida) und Rotterdam nunmehr Saint-Tropez in Südfrankreich zum Kreis der Veranstalter der auf dieses Jahr hin neu lancierten Nationenpreis-Serie. In der Ostschweiz reagierte man «überrascht und enttäuscht über diese Nachricht». Man habe «alles Notwendige und Mögliche in die Wege geleitet, um die beanstandete Qualität des Turnierplatzes schon auf die Austragung 2025 zu verbessern».

00:54 Video Archiv: Heimerfolg für Fuchs in der Ostschweiz Aus Sport-Clip vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Faustball: Wieder WM-Bronze für die Schweizerinnen

Das Schweizer Faustball-Nationalteam der Frauen beendete die WM in Argentinien auf dem Podest. Nach dem mit 1:3 verlorenen Halbfinal gegen Brasilien feierten sie im Spiel um Bronze gegen Österreich einen glatten 4:0-Sieg. Für die Schweizerinnen ist es der vierte Medaillengewinn in Folge an einer WM nach zuvor zweimal Bronze (2016, 2021) und einmal Silber (2018).

Unihockey: Weitere Niederlage für die Schweiz

Die Schweizer Unihockeyanerinnen haben die Euro Floorball Tour in Karlovy Vary (CZE) mit der 3. Niederlage im 3. Spiel beendet. Nach Pleiten gegen Schweden (1:10) und Finnland (3:10) waren auch die tschechischen Gastgeberinnen beim 3:4 etwas zu stark. Besser lief es dem U19-Frauenteam, das zwar auch Tschechien unterlag (5:6 n.P.), aber dennoch den Turniersieg holte.