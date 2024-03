Legende: Eines der drei Schweizer Duos in Doha Esmée Böbner (vorne) und Zoé Vergé-Dépré. Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Schweizer Duos mit einer 1:1-Bilanz

Beim Saisonauftakt der Beachvolleyballerinnen in Doha sind zwei der drei Schweizer Frauen-Duos im Hauptfeld mit einer Niederlage in den 2. Tag gestartet. Sowohl Tanja Hüberli/Nina Brunner (21:23, 19:21 gegen Ana Patricia/Duda aus Brasilien) als auch Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré (14:21, 21:19, 13:15 gegen Valentina Gottardi/Marta Menegatti aus Italien) verloren ihre Gruppenspiele knapp. Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, die am Mittwoch mit einer Niederlage gegen ihre Landsfrauen Hüberli/Brunner ins Turnier gestartet waren, kamen zu einem Forfait-Sieg (Mariafe/Taliqua Clancy aus Australien sind verletzt). Damit weisen alle Schweizer Gespanne eine 1:1-Bilanz auf. Die letzten Gruppenspiele werden am Donnerstagnachmittag ausgetragen.