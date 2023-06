Legende: An der WM in Belgrad dürfen auch russische und belarussische Sportler wieder um Medaillen rudern. imago images/Baering

Rudern: Russinnen und Belarussen dürfen an WM starten

Der Ruder-Weltverband World Rowing hat eine Entscheidung in der Russland-Frage getroffen und wird eine begrenzte Anzahl russischer und belarussischer Sportler als «neutrale Athletinnen» bei den Weltmeisterschaften in Belgrad (3. bis 10. September) zulassen. Für das Startrecht müssen gewisse Kriterien erfüllt werden. Die Athleten dürfen demnach etwa «nicht mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung stehen oder ihn in irgendeiner Form öffentlich unterstützen», heisst es in einer Mitteilung.

01:04 Video Archiv: Ahumada/Schäuble mit erstem Schweizer Gold an der EM Aus Sport-Clip vom 27.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.