Legende: Kennt seinen 1. WM-Gegner Stefan Bellmont. imago images/Jan Huebner

Darts: Bellmont startet gegen Niederländer in die WM

An der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) ist mit Stefan Bellmont erstmals auch ein Schweizer am Start. Der 35-Jährige hatte sich in Deutschland sensationell für das Jahres-Highlight qualifiziert. Nun ist bekannt, auf wen er in der 1. WM-Runde trifft. Bellmont bekommt es mit Jermaine Wattimena zu tun. Der Niederländer ist die Nummer 36 der Weltrangliste, der Schweizer ist auf Position 124 klassiert. Bei einem Sieg würde Bellmont in der 2. Runde auf den Engländer James Wade (Nr. 16) treffen. Ein möglicher Gegner in der 3. Runde wäre dann der Weltranglisten-Erste Luke Humphries aus England.

01:35 Video Archiv: Bellmont vor historischer WM-Teilnahme Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Schwimmen: Australiens meistdekorierte Olympionikin hört auf

Emma McKeon hat sich dazu entschieden, ihre sportliche Karriere im Alter von 30 Jahren zu beenden. «Ich bin definitiv bereit für den nächsten Teil meines Lebens, auf den ich mich freue», teilte die achtfache Weltrekordhalterin mit. McKeon gewann an den Olympischen Spielen 2016, 2021 und 2024 insgesamt 14 Medaillen (6 Mal Gold). Allein in Tokio räumte die Australierin sieben Medaillen ab – so viele wie keine andere Schwimmerin an einzelnen Spielen. 2022 schwamm sie an der Kurzbahn-WM in Melbourne im Final des Staffelrennens über 4x100 m Freistil als erste Frau diese Strecke unter 50 Sekunden.

Golf: Platz 25 für Valenzuela beim Saisonfinale

Albane Valenzuela hat beim Saisonfinale der LPGA nicht ganz vorne mitspielen können. Die 26-jährige Romande belegte in Naples/USA im Feld der besten 60 Profi-Golferinnen Platz 25. Die in New York geborene Valenzuela beendete das Turnier auf dem Par-72-Kurs im Bundesstaat Florida 8 Schläge unter Platzstandard. Die Thailänderin Jeeno Thitikul gewann das Turnier mit dem Gesamtskore von 22 unter Par und konnte das Rekord-Preisgeld von 4 Mio. Dollar entgegennehmen.