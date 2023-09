Kunstturnen: Bickel und Seifert holen SM-Gold im Mehrkampf

Noe Seifert sicherte sich an den Schweizer Meisterschaften wie schon im Vorjahr den Titel im Mehrkampf. Der 24-Jährige erreichte einen Endwert von 83,594 Punkten, womit er seine Konkurrenz deutlich hinter sich liess. Trotz seines Erfolges gab sich der Aargauer nach dem Wettkampf selbstkritisch: «Ich habe einige dumme Fehler gemacht, die ich bis zur WM verbessern muss. Das darf nicht mehr passieren. Ich habe also noch etwas zu tun.» Bei den Frauen ging der Titel dank 50,950 Punkten an die 19-jährige Tessinerin Lena Bickel. Am Sonntag gehen die Meisterschaften in Glarus mit den Gerätefinals zu Ende, das Saison-Highlight folgt dann mit der WM in Belgien (30. September bis 8. Oktober).