Legende: In Guadalajara auf Kurs Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Imago/Beautiful Sports (Archiv)

Beachvolleyball: Böbner/Vergé-Dépré im Final

Auf der Beachvolleyball Pro Tour in Guadalajara (MEX) greifen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré nach dem Turniersieg. Im Halbfinal setzte sich das Schweizer Duo gegen die Kanadierinnen Heather Bansley/Sophie Bukovec mit 21:18, 18:21, 20:18 durch. Das Duo aus Kanada hatte zuvor Tanja Hüberli/Nina Brunner im Viertelfinal aus dem Turnier geworfen. Im Final treffen Böbner/Vergé-Dépré in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) auf das brasilianische Duo Agatha/Rebecca.

Handball: Kadetten und Kriens-Luzern legen vor

Die Kadetten Schaffhausen haben zum Auftakt in die Playoff-Halbfinalserie gegen Pfadi Winterthur vorgelegt. Der Quali-Sieger schlug die Gäste aus Winterthur 35:29. Das letztlich klare Verdikt täuscht über eine lange enge Partie hinweg. Bis in die 49. Minute lagen die Kadetten nur mit einem Tor voraus, dann zog das Heimteam davon. Auch im zweiten Halbfinal siegte das Heimteam. Kriens-Luzern bejubelte gegen GC Amicitia Zürich einen 29:26-Sieg und die 1:0-Führung in der Serie.

Basketball: Elfic startet standesgemäss

Elfic Fribourg hat den ersten Schritt zum sechsten Meistertitel in Folge gemacht. In Spiel 1 der Finalserie gegen Nyon liess der Favorit kaum je Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Vor Heimpublikum siegten die Freiburgerinnen klar mit 74:57. Das nächste Spiel findet am kommenden Mittwoch in Nyon statt.