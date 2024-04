Böbner/Vergé-Dépré stehen in Guadalajara im Halbfinal

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: In Guadalajara auf Kurs Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Imago/Beautiful Sports (Archiv)

Beachvolleyball: Böbner/Vergé-Dépré um Finaleinzug

Auf der Beachvolleyball Pro Tour in Guadalajara stehen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré im Halbfinal. Das Schweizer Duo setzte sich im Viertelfinal gegen die Finninnen Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen durch. Nach verlorenem Startsatz kämpften sich die Schweizerinnen zurück und gewannen 19:21, 21:18, 15:12. Nun wartet das kanadische Tandem Heather Bansley/Sophie Bukovec. Für Tanja Hüberli/Nina Brunner ist das Turnier hingegen vorbei. Sie scheiterten in 2 Sätzen an den kommenden Böbner/Vergé-Dépré-Gegnerinnen Bansley/Bukovec.