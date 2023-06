Legende: Starker Auftritt in Jurmala Esmée Böbner (r.) und Zoé Vergé-Dépré. Archiv/Keystone/Peter Schneider

Beachvolleyball: Rang 2 für Schweizerinnen

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré spielen an der Pro Tour in Jurmala (LAT) ein herausragendes Turnier und scheitern erst im Final am Duo Humana-Paredes/Wilkerson in 2 Sätzen. Beide Sätze verloren die Schweizerinnen gegen die Kanadierinnen 17:21. Sowohl im 1. als auch im 2. Umgang konnten die Luzernerin und die Bernerin bis Satzmitte gut mithalten und zwischenzeitlich gar vorlegen. Gegen Ende beider Sätze legte das Duo aus Kanada aber zu und zog entscheidend davon.

Reiten: Schweiz in Sopot zu langsam für Platz 3

Nach dem Sieg beim Heim-Nationenpreis beim CSIO St. Gallen verpasste die Schweizer Equipe in Sopot (POL) das Podest mit Rang 4 knapp. Mit 12 Strafpunkten klassierte sich das Quartett um Bryan Balsiger, Elian Baumann, Martin Fuchs und Steve Guerdat hinter Sieger Belgien (8 Strafpunkte), Argentinien (9) und aufgrund der langsameren Zeit auch hinter Deutschland (12). Nach dem ersten Durchgang lag die Schweiz mit 4 Strafpunkten noch in Schlagdistanz zu den führenden Argentiniern mit 0 Punkten, im zweiten Durchgang verlor sie dann an Boden.