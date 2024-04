Schwimmen: Bollin schafft Olympia-Limite

Thierry Bollin hat am Schlusstag der Schweizer Meisterschaften in Uster über 100 m Rücken die für die Teilnahme an den Olympischen Spielen geforderte Limite unterboten. Der 24-jährige Berner schlug im Vorlauf über die zwei Bahnen im Rückenstil in 53,67 Sekunden an. Damit war Bollin, der zuvor mehrmals an der Marke für Paris gescheitert war, um sieben Hundertstel schneller als gefordert. Im Dezember an der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni hatte Bollin mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 50 m Rücken überrascht. Im Final war dann die Luft draussen, in 57,38 Sekunden belegte er lediglich den 4. Rang. Den Titel sicherte sich wie erwartet Roman Mityukov (53,58).

Handball: Entscheidungsspiel bei Suhr – Winterthur

In der NLA-Viertelfinalserie zwischen Pfadi Winterthur, Vierter nach der Qualifikation, und Suhr Aarau (5.) kommt es zum entscheidenden fünften Spiel. Die Aargauer gewannen zu Hause 28:24 und glichen zum 2:2 aus. Entscheidenden Anteil am Sieg hatte Goalie Jannis Scheidiger, der es mit 14 Paraden auf eine Abwehrquote von 43 Prozent brachte. Die beiden Winterthurer Torhüter wehrten bloss je zwei Schüsse ab. Somit setzte sich auch in der vierten Partie in dieser Serie das Heimteam durch. Der Showdown findet am kommenden Mittwoch in Winterthur statt.