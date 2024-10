Legende: Präsentiert sich in guter Form Thierry Bollin. Keystone/EPA/ANDREJ CUKIC

Schwimmen: Bollin in Südkorea Dritter

Beim Kurzbahn-Weltcup im südkoreanischen Incheon hat es Thierry Bollin vom Schwimmklub Bern auf das Podest geschafft. Im Final über 50 m Rücken wurde er in 23,20 Sekunden nur vom Südafrikaner Pieter Coetze (22,80) und vom Australier Isaac Cooper (23,10) geschlagen. Vor einer Woche in Schanghai hatte Bollin den Schweizer Rekord auf 23,09 Sekunden verbessert. Am Donnerstag hatte mit Noè Ponti ein anderer Schweizer in Incheon mit zwei Siegen geglänzt.