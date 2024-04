Bonferroni Neunter an Judo-EM – Volleyball-NLA wird aufgestockt

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Schaffte es in die Top 10 Aurélien Bonferroni. imago images/PanoramiC (Archiv)

Judo: Bonferroni an der EM auf Platz 9

Judoka Aurélien Bonferroni hat sich an der EM in Zagreb in der Kategorie bis 81 Kilogramm auf Rang 9 klassiert. Der 22-jährige Genfer gewann seine ersten beiden Kämpfe gegen den Italiener Giacomo Gamba und gegen Sibghatullah Arab aus dem internationalen Flüchtlingsteam, ehe er dem Türken Vedat Albayrak unterlag. Loic Gerosa verlor gleich den ersten Kampf gegen Odysseas Georgakis aus Zypern. Bei den Frauen (bis 70 kg) endete der Wettkampf für die 27-jährige Alina Lengweiler ebenfalls mit einer Startniederlage.

Volleyball: Neu mit 9 Teams und 3 Aufsteigern

Die Volleyball-NLA der Männer wird nächste Saison umgestaltet. Colombier Volley, STV St. Gallen und VBC Sursee wagen den Aufstieg aus der NLB in die NLA. Die Aufstockung bildet nach dem freiwilligen Rückzug von Volley Luzern den ersten Schritt zu einer umfassenden Neuorganisation der nationalen Ligen im Volleyball. Nach dem Out von Volley Luzern drohte die NLA, auf 6 Teams zusammenzuschrumpfen. Die 3 Aufsteiger profitieren von erleichterten Bedingungen für vorerst eine Saison, was Infrastruktur, Finanzen und personelle Belastungen angeht.

01:13 Video Archiv: Amriswil erzwingt im Playoff-Final Spiel 5 Aus Sport-Clip vom 25.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.