Legende: Zum Auftakt in den Top 3 Lukas Britschgi. (Archiv) Imago/Aflosport

Eiskunstlaufen: Britschgi in Oberstdorf Dritter

Lukas Britschgi hat die Olympia-Saison mit einem 3. Platz bei der Nebelhorn Trophy im deutschen Oberstdorf lanciert. Der 27-jährige Schaffhauser totalisierte nach Kurzprogramm und Kür 236,06 Punkte. Der persönliche Rekord des amtierenden Europameisters beträgt 274,09 Zähler, aufgestellt an der WM 2024. Bei seiner 2. Teilnahme an der Nebelhorn Trophy, die in seinem Trainings-Domizil stattfindet, fehlten Britschgi rund 3 Punkte auf den zweitplatzierten Amerikaner Andrew Torgashev. Der Kanadier Stephen Gogolev gewann mit 255,06 Zählern überlegen.