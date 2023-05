Handball: Brühl siegt zum Playoff-Auftakt knapp

Zum Auftakt des Playoff-Finals der Handballerinnen hat der LC Brühl einen äusserst knappen Heimsieg gegen die Spono Eagles gefeiert. Die St. Gallerinnen setzten sich zuhause mit 24:23 durch. Erst in der letzten Spielminute gelang Angela Zürni per Siebenmeter das entscheidende Tor, zehn Sekunden vor Spielende vergab Kira Zumstein den Ausgleich. Beste Torschützin auf Seiten von Brühl war Tabea Schmid, welche sechsmal erfolgreich war. Auf Seiten der Nottwilerinnen erzielte Mia Emmenegger ebenfalls sechs Tore. Dank des Heimsiegs legt Brühl in der Best-of-5-Serie mit 1:0 vor. Weiter geht's im Playoff-Final am kommenden Mittwoch ab 18:30 Uhr (live bei SRF).

Kunstturnen: Russen und Belarussen bleiben ausgeschlossen

Russland und Belarus bleiben vorerst von internationalen Turn-Wettbewerben ausgeschlossen. Die Massnahmen gegen Sportler und Offizielle beider Länder bleiben unverändert in Kraft, teilte der Weltverband FIG im Anschluss an die zweitägige Tagung des Exekutivkomitees im türkischen Antalya mit. Damit folgt die FIG nicht der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees. Das IOC hatte vorgeschlagen, russische und belarussische Sportler trotz des Krieges in der Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder international starten zu lassen.