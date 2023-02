Legende: Muss aussetzen Nina Brunner. Keystone/AP/Florian Schrötter

Beachvolleyball: Bauchmuskelzerrung setzt Brunner ausser Gefecht

Nina Brunner fällt aufgrund einer Bauchmuskelverletzung mehrere Wochen aus. Die Blessur hatte die 27-jährige Beachvolleyballerin bereits beim Saisonauftakt in Doha behindert, wo sie zusammen mit Tanja Hüberli den Final erreichte. Um sich vollständig erholen zu können, verzichtet das Duo Hüberli/Brunner vorsichtshalber auf eine Teilnahme an den beiden Turnieren in Mexiko im März.