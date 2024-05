Celtics nehmen Revanche – O'Sullivan an Snooker-WM out

Legende: Diesmal stolperten die Celtics nicht Jaylen Brown setzt sich gegen Bam Adebayo durch. Keystone/AP/CJ Gunther

Basketball: Celtics überstehen erste Playoff-Hürde

Die Boston Celtics haben Miami Heat in der ersten Runde der NBA-Playoffs in fünf Spielen ausgeschaltet. Die beste Mannschaft der Qualifikation nahm somit erfolgreich Revanche, nachdem sie vor einem Jahr gegen denselben Gegner im entscheidenden siebten Spiel verloren hatte. Auf heimischen Parkett gewannen die Celtics 118:84. Sie lagen während der gesamten Partie nie im Rückstand. Auch das 18-Punkte-Polster nach dem Startviertel wurde nie mehr dünner.

Snooker: O'Sullivan verpasst achten WM-Titel

Bei der Snooker-WM in Sheffield sind die besten zehn Spieler der Welt nach den Viertelfinals alle ausgeschieden. Mit Ronnie O'Sullivan und Judd Trump erwischte es in der Runde der letzten 8 zwei sehr prominente Namen. Wie zuvor Trump (gegen den ungesetzten Waliser Jak Jones) unterlag auch O'Sullivan in der Person von Stuart Bingham einem Qualifikanten. Aus dem achten WM-Titel seiner Karriere wird deswegen nichts, auch Rang eins in der Weltrangliste verliert er nun an Mark Allen aus Nordirland. Mit David Gilbert schaffte es auch ein dritter Qualifikant in den Halbfinal. Das gab es seit 1977 nicht mehr.