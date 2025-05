Legende: Bekommt erste Gratulationen vom Finalgegner Wang Chuqin (rechts) nach dem Tischtennis-WM-Final gegen Hugo Calderano. imago images/MaJo

Tischtennis: Erster Einzel-WM-Titel für Wang Chuqin

An den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) dominieren die Chinesen. Wang Chuqin bei den Männern und Sun Yingsha bei den Frauen holen die Goldmedaillen im Einzel. Der 25-jährige Wang, vor zwei Jahren Finalverlierer an den Weltmeisterschaften gegen Fan Zhendong, gewann diesmal das Spiel um Gold. Gegen den in der Bundesliga spielenden Brasilianer Hugo Calderano setzte er sich mit 4:1 Sätzen durch. Wang holte seine erste Goldmedaille im Einzel. Die topgesetzte Sun verteidigte den Titel in einem hart umkämpften Duell gegen Landsfrau Wang Manyu in 7 Sätzen. Wang und Sun holten zusätzlich im Mixed-Doppel zusammen Gold.

Fechten: Degen-Team verpasst Sieg im Weltcup

Die Schweizer Nationalteams im Degenfechten schnitten an diesem Wochenende am Team-Weltcup in Saint-Maur-des-Fossés und Wuxi unterschiedlich erfolgreich ab. Während die Männer, angeführt vom EM-Dritten Ian Hauri, in Frankreich bis in den Final vorstiessen und sich dort erst den Japanern geschlagen geben mussten, schieden die Frauen in China bereits in den Achtelfinals gegen die Ukraine aus und belegten den 10. Rang unter 22 Nationen.