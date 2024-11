CSIO St. Gallen nicht mehr Austragungsort der League of Nations

Legende: Zukunfts-Pläne der Arena ungewiss Der CSIO St. Gallen büsst seinen Status ein. Freshfocus/Claudio Thoma

Reiten: CSIO St. Gallen wird herabgestuft

Der CSIO St. Gallen büsst seinen lukrativen Status ein. Die Veranstaltung in der Ostschweiz gehört im kommenden Jahr nicht mehr zu den vier Turnieren der League of Nations. Die Verantwortlichen des Internationalen Reitsport-Verbandes FEI begründen die Ausbootung mit der «Ungewissheit betreffend die zukünftigen Pläne für die Arena». Anstelle von St. Gallen gehört neben Abu Dhabi, Ocala (Florida) und Rotterdam nunmehr Saint-Tropez in Südfrankreich zum Kreis der Veranstalter der auf dieses Jahr hin neu lancierten Nationenpreis-Serie.