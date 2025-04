Legende: Erlebten einen Fehlstart Sven Michel und Alina Pätz. Keystone/Martial Trezzini (Archiv)

Curling: Pätz/Michel unterliegen Australien

Sven Michel und Alina Pätz ist der Auftakt an der Mixed-Doppel-WM im kanadischen Fredericton missglückt. Die WM-Zweiten von 2022 unterlagen im ersten Spiel der Round Robin Australien 3:7. Zum Verhängnis wurden Michel/Pätz im Auftaktspiel ein Dreierhaus im 2. und ein Zweierhaus im 4. End. Die 2:5-Hypothek konnten die Schweizer Meister in den verbleibenden 4 Ends nicht mehr ausmerzen. Nach 7 Ends gaben sie sich vorzeitig geschlagen. Weiter geht es für das Schweizer Duo mit zwei Einsätzen am Sonntag gegen Tschechien und Norwegen. Mit 7 Goldmedaillen ist die Schweiz an der 2008 zum ersten Mal ausgetragenen Mixed-Doppel-WM im Medaillenspiegel klar die Nummer 1.