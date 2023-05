Legende: Stösst von St. Moritz zum CC Aarau Selina Witschonke. Freshfocus/Manuel Lopez (Archiv)

Curling: Witschonke beim CC Aarau für Schwaller-Hürlimann

Selina Witschonke ersetzt beim CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni Briar Schwaller-Hürlimann. Die Sempacherin stösst vom Team St. Moritz zu den Weltmeisterinnen. Dies gab ihre bisherige Equipe bekannt. Witschonkes Nachfolgerin im Engadin ist noch nicht bekannt. Schwaller-Hürlimann wurde beim CC Aarau wegen interner Dissonanzen aussortiert. Zusammen mit Tirinzoni, Alina Pätz und Carole Howald hatte die 28-jährige Tochter von Olympiasieger Patrick Hürlimann vor sechs Wochen den WM-Titel gefeiert, den vierten in Serie für den CC Aarau um Tirinzoni und Pätz.

Schwingen: Schneider triumphiert am Basellandschaftlichen

Nach drei Kantonalfestsiegen im eigenen Teilverband hat der Thurgauer Schwinger Domenic Schneider erstmals als Gast triumphiert. Der 28-Jährige gewann das Basellandschaftliche Fest in Ettingen. In der 6. Minute des Schlussgangs besiegte Schneider den jungen Baselbieter Neu-Eidgenossen Adrian Odermatt mit Kurzzug. Die Gastschwinger im Baselbiet kamen vom starken Thurgauer Klub Ottenberg. So trat auch Samuel Giger an. Der Dominator der Szene, dem nur noch die Königskrone fehlt, fiel mit zwei Gestellten in den ersten vier Gängen aus der Entscheidung. Er liess sich von Adrian Odermatt und Joel Strebel bremsen.

Rudern: Struzina in Kroatien Zweiter

Andri Struzina verpasste beim Weltcup-Auftakt in Zagreb seinen ersten Sieg auf dieser Stufe im nicht-olympischen Leichtgewichts-Skiff ganz knapp. Der bald 26-jährige Zuger wurde 36 Hundertstel hinter dem Slowenen Rajko Hrvat Zweiter. Struzina, im vergangenen August in München vor Hrvat EM-Dritter, übernahm nach den ersten 500 Metern die Führung und hielt sich bis zu Beginn des letzten Streckenviertels vorne, vermochte aber danach den letztjährigen WM-Dritten nach dessen Tempoverschärfung nicht mehr abzufangen.

Triathlon: Ryf muss in Ibiza aufgeben

Daniela Ryf ist der Einstand in die Triathlon-Saison missglückt. Die 35-jährige Solothurnerin muss am PTO European Open in Ibiza wegen Magenproblemen aufgeben. Ryf verlor bereits auf der 2 km langen Schwimmstrecke viel Zeit, war auf dem Rad aber zunächst mit der späteren Siegerin Anne Haug unterwegs. Im Gegensatz zur Deutschen, die nach der Hälfte der 80,2 km zur Aufholjagd ansetzte, schaffte Ryf den Anschluss nicht mehr und gab schliesslich auf. Nach den 17,8 km zu Fuss erreichte Haug das Ziel zweieinhalb Minuten vor der zweitplatzierten Australierin Ashley Gentle. Dritte wurde die Britin Lucy Charles-Barclay. Bei den Männern musste sich der Berner Andrea Salvisberg mit Platz 25 begnügen, mehr als eine Viertelstunde hinter Sieger Max Neumann aus Australien.